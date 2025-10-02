Ins Krankenhaus geflogen
Arbeiter stürzte in Ladis sechs Meter tief in Baugrube
Es war kurz vor 13 Uhr, als sich am Donnerstag auf einer Baustelle in Ladis ein schwerer Unfall ereignete. Ein 31-Jähriger war mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Plötzlich stürzte der Österreicher aus einer Höhe von etwa sechs Metern in die darunterliegende Baugrube.
Der Notarzt versorgte den schwer verletzten Arbeiter. Anschließend wurde der Mann vom Notarzthubschrauber „C5“ ins Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)