Fußabll-Europacup
1:4 bei Lech Posen: Rapid-Fehlstart in die Conference League
Die Rapidler waren nach der klaren Pleite bedient.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner
Lech Posen - Rapid 1:4
Rapid hat einen kapitalen Fehlstart in die Ligaphase der Fußball-Conference-League hingelegt. Die Hütteldorfer verloren am Donnerstag bei Lech Posen 1:4 und waren mit diesem Resultat noch gut bedient. Goalie Niklas Hedl machte bei den ersten Toren durch Luis Palma (13.) und Mikael Ishak (21.) keine gute Figur, parierte aber einen Ishak-Elfer (34.). Für Lechs weitere Treffer sorgten Taofeek Ismaheel (45.+2) und Leo Bengtsson (77.). Andrija Radulovic gelang das Ehrentor (64.).
Nach der Heimniederlage am Sonntag im Derby gegen die Austria setzte es damit für die nun schon seit drei Partien sieglosen Rapidler den nächsten Rückschlag.