Sturm feiert Heimsieg gegen Glasgow Rangers, Pleiten für Salzburg und Rapid

Sturm Graz - Glasgow Rangers 2:1

Fußball-Meister Sturm hat in der Europa-League-Ligaphase den ersten Sieg gefeiert. Bei der Europacup-Rückkehr nach Graz erkämpften sich die Steirer am Donnerstag in der 2. Runde gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers ein 2:1 (2:0). Nach der Auftaktniederlage bei Midtjylland (0:2) schrieb die Mannschaft von Jürgen Säumel erstmals im zweithöchsten Europacup-Bewerb an, für die schwach in die Saison gestarteten Rangers war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Tomi Horvat (7.) traf vor 15.532 Zuschauern im Stadion in Liebenau zur frühen Führung für die Säumel-Elf. Otar Kiteishvili (35.) erhöhte beim Comeback, nachdem der Georgier zuletzt zwei Spiele aus familiären Gründen verpasst hatte. In der zweiten Hälfte gelang Djeidi Gassama (49.) der Anschlusstreffer für die Schotten von Trainer Russell Martin, die in der Liga nach sechs Runden nur Tabellenachter sind.

Lech Posen - Rapid 1:4

Rapid hat einen kapitalen Fehlstart in die Ligaphase der Fußball-Conference-League hingelegt. Die Hütteldorfer verloren am Donnerstag bei Lech Posen 1:4 und waren mit diesem Resultat noch gut bedient. Goalie Niklas Hedl machte bei den ersten Toren durch Luis Palma (13.) und Mikael Ishak (21.) keine gute Figur, parierte aber einen Ishak-Elfer (34.). Für Lechs weitere Treffer sorgten Taofeek Ismaheel (45.+2) und Leo Bengtsson (77.). Andrija Radulovic gelang das Ehrentor (64.).

Nach der Heimniederlage am Sonntag im Derby gegen die Austria setzte es damit für die nun schon seit drei Partien sieglosen Rapidler den nächsten Rückschlag.

Lyon - Salzburg 2:0

Vizemeister Red Bull Salzburg hat auch sein zweites Spiel in der Ligaphase der Fußball-Europa-League verloren. Die Salzburger mussten sich am Donnerstag bei Olympique Lyon mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Tore für den Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 erzielten Martin Satriano (11.) und Ruben Kluivert (57.). Salzburg-Goalie Alexander Schlager parierte bereits in der Anfangsphase einen Elfmeter von Pavel Sulc (7.).