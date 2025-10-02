Tag der offenen Türe im Tierheim Mentlberg

Am Samstag, 4. Oktober 2025, lädt der Tierschutzverein für Tirol von 13 bis 17 Uhr zum großen Tierheimfest nach Mentlberg. Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Live-Musik, Tombola und veganen wie vegetarischen Köstlichkeiten ist auch für die jüngsten Gäste einiges geboten.

Zahlreiche Kleintiere suchen ein Zuhause, auch exotische Tierchen wie Chinchillas, Degus und Wasserschildkräten. © A.Springer

BesucherInnen haben die Gelegenheit, das Tierheim einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen: Die Katzen- und Kleintierabteilung sind den ganzen Nachmittag über frei zugänglich, Führungen gibt es durch die Hunde- und Wildtierabteilung.

Der schüchterne Oskar und seine Freunde freuen sich schon auf werten Besuch. © A.Springer

Mit dem Fest möchte der Verein nicht nur Einblicke in die tägliche Arbeit geben, sondern auch die Verbundenheit zwischen Tierfreunden und dem Tierheim stärken. Der gesamte Erlös aus Essenseinnahmen und Tombolalosen kommt direkt dem Tierschutzverein zugute.