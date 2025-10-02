Flughafen München nach Drohnenalarm erneut gesperrt

Der Flughafen München ist am Freitagabend erneut wegen Drohnenalarms gesperrt worden. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, sagte ein Flughafensprecher. Um 21.36 Uhr seien beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden.

Laut einer Reuters-Reporterin an Bord einer startbereiten Lufthansa-Maschine auf dem Airport informierte der Flugkapitän die Passagiere über einen Drohnenalarm. Polizeihubschrauber seien unterwegs. Ein Sprecher der Flughafen-Polizei sagte, beide Startbahnen seien gesperrt.

Der Flughafen verwies auf das Münchner Nachtflugverbot, das aus Lärmschutzgründen normalerweise von Mitternacht bis 05.00 Uhr morgens gilt. Man warte nun die Entscheidung der Flugsicherung und der Behörden ab. Sollte am Freitag nicht mehr geflogen werden dürfen, würden in München voraussichtlich mehr als die 3.000 Menschen stranden.