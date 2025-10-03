- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Das, was bleibt
Kommentarvon Jasmine Hrdina
Wir müssen nicht totschweigen, was wir in der Corona-Pandemie alles falsch gemacht haben. Es muss aber ein pragmatischer Rückblick sein: Die nächste Krise kommt bestimmt, und es gilt, ihr besser zu begegnen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten