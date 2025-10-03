Kommentar

Das, was bleibt

Jasmine Hrdina

Kommentarvon Jasmine Hrdina

Wir müssen nicht totschweigen, was wir in der Corona-Pandemie alles falsch gemacht haben. Es muss aber ein pragmatischer Rückblick sein: Die nächste Krise kommt bestimmt, und es gilt, ihr besser zu begegnen.