Tirolweite Regelung
Vom Tierwohl bis zur Landwirtschaft: Liste Fritz fordert Zweckbindung der Hundesteuer
In St. Johann gibt es seit diesem Frühling mit dem „Wau-Wau“-Treff eine neue Hundewiese – inkl. Brunnen, bei dem sich Hund und Mensch gleichermaßen erfrischen können.
© Theresa Aigner
Wer einen Hund hat, zahlt Hundesteuer an die Gemeinde. Dieses Geld sollte mindestens zu 50 Prozent zweckgebunden eingesetzt werden, fordert die Liste Fritz. Im Landtag soll ein entsprechender Antrag eingebracht werden.