Tirolweite Regelung

Vom Tierwohl bis zur Landwirtschaft: Liste Fritz fordert Zweckbindung der Hundesteuer

In St. Johann gibt es seit diesem Frühling mit dem „Wau-Wau“-Treff eine neue Hundewiese – inkl. Brunnen, bei dem sich Hund und Mensch gleichermaßen erfrischen können.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wer einen Hund hat, zahlt Hundesteuer an die Gemeinde. Dieses Geld sollte mindestens zu 50 Prozent zweckgebunden eingesetzt werden, fordert die Liste Fritz. Im Landtag soll ein entsprechender Antrag eingebracht werden.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059