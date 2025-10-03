Unfassbare Szenen! AS Rom vergibt drei Elfmeter innerhalb von einer Minute

Der italienische Fußball-Club AS Rom hat in der Europa League für einen bizarren Elfmeter-Wahnsinn gesorgt und nach drei verschossenen Strafstößen 0:1 gegen den französischen Verein OSC Lille verloren. Dreimal wurde in der Schlussphase ein Elfmeter ausgeführt, dreimal vergaben die Römer.

Die Spieler wirkten anschließend fassungslos - und nicht nur sie. Die italienische Zeitung La Gazzetta dello Sport titelte nur: „Was macht ihr denn?“

Lille-Keeper Özer wird zum Erfolgsgaranten

Erst scheiterte Stürmer Artem Dovbyk an Keeper Berke Özer. Doch weil Spieler von Lille zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfmeter wiederholt. Dovbyk probierte es erneut - und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dovbyk durfte nun Matías Soulé ran. Wieder war Özer zur Stelle - und dieses Mal auch alles regelkonform.