„Duracell-Hasen“ prüfen IAC, Maturaball sorgt für Personal-Puzzle bei Bezirksliga-Schlager

In der tt.com Regionalliga verteidigt Leader IAC gegen die WSG Juniors die Tabellenführung. Der FC Tiroler Zugspitze muss beim Gastspiel bei Wilten ein ungewöhnliches Problem lösen. In der Hypo Tirol Frauen Liga hat Spitzenreiter SPG Alpbachtal im Schlager gegen den SVI noch ein paar Rechnungen offen.