Kollision im Frühverkehr

Busunfall in Innsbruck: Vier Personen in Klinik gebracht

Der Unfall ereignete sich Freitagfrüh in der Salurnerstraße in Innsbruck.
© Liebl Daniel

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561