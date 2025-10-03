Mehrere Tausend Euro verloren: 63-jähriger Innsbrucker auf Internetbetrug reingefallen

Innsbruck – Bei der Polizei ist am Donnerstagnachmittag eine Anzeige wegen schweren Internetbetrugs eingegangen. Ein 63-jähriger Österreicher sei im Internet auf eine angebliche Trading-Plattform aufmerksam geworden. Die Seite habe hohe Gewinne mit kleinen Beträgen versprochen.

Nach der Registrierung auf besagter Plattform überwies der Mann einen höheren fünfstelligen Eurobetrag in mehreren Teilen, heißt es laut Polizei. Erst nachdem für eine Auszahlung zusätzliche hohe Gebühren verlangt wurden, wurde das Opfer misstrauisch und erstattete Anzeige. (TT.com)