Ex-ÖSV-Star lässt Notfallnummer des Außenministeriums lahmlegen

Rund 500 Teilnehmer einer Gaza-Hilfsflotte aus mehr als 40 Ländern sind am Donnerstag von der israelischen Marine festgesetzt worden – darunter auch vier Österreicher. Ihre Videos auf Social Medias haben einen Ansturm auf die Hilfshotline des Außenministeriums ausgelöst. Dort ist man um Beruhigung bemüht.