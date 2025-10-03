Aufregung um Aktivisten
Ex-ÖSV-Star lässt Notfallnummer des Außenministeriums lahmlegen
Der Ex-ÖSV-Skifahrer Julian Schütter war bei der Gaza-Hilfsflottille dabei. Er ist auch schon als Klimaaktivist aufgetreten.
© GEPA/Mandl
Rund 500 Teilnehmer einer Gaza-Hilfsflotte aus mehr als 40 Ländern sind am Donnerstag von der israelischen Marine festgesetzt worden – darunter auch vier Österreicher. Ihre Videos auf Social Medias haben einen Ansturm auf die Hilfshotline des Außenministeriums ausgelöst. Dort ist man um Beruhigung bemüht.