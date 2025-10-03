Wahl zum Sportler des Jahres: Überflieger hat die Chance auf drei Auszeichnungen

Wien – Die Top drei der großen Kategorien für die Lotterien-Sporthilfe-Gala am kommenden Mittwoch in der Wiener Stadthalle stehen fest. Und damit auch, dass es in den Kategorien Sportlerin des Jahres 2025 mit - in alphabetischer Reihenfolge - Janine Flock (Skeleton), Sofia Polcanova (Tischtennis) und Stephanie Venier (Ski alpin) sowie Sportler des Jahres mit Raphael Haaser (Ski alpin), Sepp Straka (Golf) und Daniel Tschofenig (Skispringen) neue NIKI-Ausgezeichnete geben wird.

Als Team des Jahres schafften es in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl das Eishockey-Nationalteam der Männer mit dem Einzug in das WM-Viertelfinale, das Skispringerteam der Männer mit dem Sieg im Nationencup mit neuem Punkterekord sowie die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri mit jeweils WM- und EM-Gold in der Technik-Kür sowie auf das Podest. Die Preisträger des Special Award - eine Ehrung für Persönlichkeiten, die Sportgeschichte geschrieben haben - stehen bereits fest: es sind dies die Formel 1-Granden Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff.

Im Behindertensport hoffen bei den Frauen Veronika Aigner (Para Ski alpin), Agnes Jahn (Parkinson-Tischtennis) und Melissa Köck (Gehörlosen Ski alpin) auf den Sieg, bei den Männern Johannes Aigner (Para-Ski alpin), Thomas Frühwirth (Para-Cycling/Para-Triathlon) und Angelino Zeller (Para-Klettern). Bei den Special Olympics sind Juliane Danninger (Ski alpin), Verena Eder (Tanzsport), Jasmin Heim (Ski alpin) sowie Mario Dukic (Floorball), Alexander Haissl (Ski alpin) und Mladen Marjanovic (Ski nordisch) erwartungsfroh.

Tschofenig mit Chance auf drei Auszeichnungen

2024 hatten sich Speerwerferin Victoria Hudson mit EM-Gold sowie nach jeweils Gold bei den Olympischen Spielen Kitesurfer Valentin Bontus und das 470er-Duo Lara Vadlau/Lukas Mähr durchgesetzt. Der Österreichische Skiverband war leer ausgegangen, hat nun aber Chancen auf erstmalige Titelgewinne seit 2023 durch Eva Pinkelnig (Skispringen), 2021 durch Vincent Kriechmayr (Ski alpin) und 2012 durch das Skispringer-Team der Männer. Venier im Super-G und Haaser im Riesentorlauf gewannen jeweils bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm Titel, Tschofenig holte sich die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcupsieg. Flock und Polcanova waren jeweils Europameisterinnen, Straka gewann den Ryder-Cup mit Europa und zweimal auf der PGA-Tour.