Ö-Slam 25
Drei Tage, sechs Events: Die Österreichischen Poetry-Slam-Meister*innenschaften finden von 16. bis 18. Oktober in Innsbruck statt.
Wenn Sprachkunst und Wortgewalt sich mit mitreißenden Performances und Applausraketen paaren, dann kann das nur eines heißen: Nach zehn langen Jahren machen die Österreichischen Poetry-Slam-Meister*innenschaften endlich wieder Halt in Innsbruck! Von 16. bis 18. Oktober verwandelt sich die Landeshauptstadt in das Zentrum der hiesigen Slam-Szene – Tickets sind unter slampoetrytirol.at/oeslam25 bereits erhältlich!
Drei Tage, drei Bewerbe, sechs Events
Im Einzelbewerb beweisen sich die Poet*innen in drei Vorrunden am Donnerstag (Die Bäckerei – Kulturbackstube) und Freitag (BRUX / Freies Theater Innsbruck). Dort wird entschieden, welche neun sich jeweils einen Startplatz für das große Finale im Tiroler Landestheater (Großes Haus) am Samstag sichern.
Termine & Tickets
Donnerstag, 16. Oktober: Vorrunde 1+2 in der Bäckerei – Kulturbackstube (17.30 + 19.30 Uhr)
Freitag, 17. Oktober: Vorrunde 3 im BRUX / Freies Theater Innsbruck (17.30 Uhr) sowie Team-Finale im Metropol Kino, Saal 1 (20 Uhr)
Samstag, 16. Oktober: U20-Finale (16 Uhr) sowie das Einzelfinale
(19 Uhr) im Tiroler Landestheater (Großes Haus)
Tickets sowie weitere Infos unter slampoetrytirol.at/oeslam25
Ebenso vor der Kulisse des Tiroler Landestheaters rittert der Slam-Nachwuchs im U20-Bewerb am Samstagnachmittag um Krone und Zepter. Und beim Team-Bewerb im größten Kinosaal Westösterreichs im Metropol kommt am Freitag zusammen, was zusammen gehört: Sieben Duos an stimm- und performancegewaltigen Slam-Poet*innen zeigen eindrucksvoll, was diese vielfältige Form der Bühnenliteratur alles zu bieten hat.
Ein Event von SPoT
Organisiert wird das Festival vom Verein SPoT – Slam Poetry Tirol, der sich als literarischer Nahversorger versteht und landauf landab das ganze Jahr über Poetry Slams veranstaltet – nicht nur jeden letzten Freitag im Monat in der Bäckerei in Innsbruck, sondern auch regelmäßig in den Bezirken. Mehr Infos: www.slampoetrytirol.at