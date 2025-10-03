Drei Tage, sechs Events: Die Österreichischen Poetry-Slam-Meister*innenschaften finden von 16. bis 18. Oktober in Innsbruck statt.

Wenn Sprachkunst und Wortgewalt sich mit mitreißenden Performances und Applausraketen paaren, dann kann das nur eines heißen: Nach zehn langen Jahren machen die Österreichischen Poetry-Slam-Meister*innenschaften endlich wieder Halt in Innsbruck! Von 16. bis 18. Oktober verwandelt sich die Landeshauptstadt in das Zentrum der hiesigen Slam-Szene – Tickets sind unter slampoetrytirol.at/oeslam25 bereits erhältlich!

Drei Tage, drei Bewerbe, sechs Events

Im Einzelbewerb beweisen sich die Poet*innen in drei Vorrunden am Donnerstag (Die Bäckerei – Kulturbackstube) und Freitag (BRUX / Freies Theater Innsbruck). Dort wird entschieden, welche neun sich jeweils einen Startplatz für das große Finale im Tiroler Landestheater (Großes Haus) am Samstag sichern.

Termine & Tickets Donnerstag, 16. Oktober: Vorrunde 1+2 in der Bäckerei – Kulturbackstube (17.30 + 19.30 Uhr) Freitag, 17. Oktober: Vorrunde 3 im BRUX / Freies Theater Innsbruck (17.30 Uhr) sowie Team-Finale im Metropol Kino, Saal 1 (20 Uhr) Samstag, 16. Oktober: U20-Finale (16 Uhr) sowie das Einzelfinale (19 Uhr) im Tiroler Landestheater (Großes Haus) Tickets sowie weitere Infos unter slampoetrytirol.at/oeslam25

Ebenso vor der Kulisse des Tiroler Landestheaters rittert der Slam-Nachwuchs im U20-Bewerb am Samstagnachmittag um Krone und Zepter. Und beim Team-Bewerb im größten Kinosaal Westösterreichs im Metropol kommt am Freitag zusammen, was zusammen gehört: Sieben Duos an stimm- und performancegewaltigen Slam-Poet*innen zeigen eindrucksvoll, was diese vielfältige Form der Bühnenliteratur alles zu bieten hat.

