252 Tage nach Horrorverletzung: ÖSV-Star mit ersten Schwüngen zurück auf Schnee

Zuerst sah es nur nach einem harmlosen Sturz aus. Doch als Nina Ortlieb am 25. Jänner dieses Jahres bei der Abfahrt in Garmisch von Schmerzensschreien begleitet im Schnee liegen blieb, wussten im Zielraum alle, dass es die Vorarlbergerin neuerlich schwer erwischt hat. Die Speed-Spezialistin zog sich einen Bruch des Unterschenkels im rechten Bein zu. Dabei hatte sich 29-Jährige erst nach einem Schien- und Wadenbeinbruch ein x-tes Mal zurückgekämpft.

„Wenn dein Alptraum Realität wird. Habe mir mein rechtes Bein erneut gebrochen“, schrieb Ortlieb einen Tag nach ihrem Sturz auf Instagram. „Kann momentan keine Worte dafür finden, aber ich bin dankbar für all die Unterstützung und die Nachrichten“, schrieb die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2023 nach ihrer bereits 23. Operation.

252 Tage nach ihrem verhängnisvollen Sturz kehrte Ortlieb nun auf die Skipiste zurück. Am Ötztaler Gletscher zog sie die ersten Schwünge im Schnee. „Comeback-Nummer?? Ich habe aufgehört, zu zählen. So dankbar für jeden einzelnen Schwung. Danke an alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben“, schreib sie zu einem Video, das sie beim freien Fahren zeigt.