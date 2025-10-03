Schon wieder illegale Beauty-Klinik in Wien aufgeflogen

In einem als Nagelstudio gekennzeichneten Lokal im 9. Wiener Gemeindebezirk wurden auch Botox- und Filler-Behandlungen angeboten. Die Behörden setzten dem Treiben jetzt ein Ende.

Wieder ist in Wien eine illegal betriebene Beauty-Klinik entdeckt worden. Für die Gruppe Sofortmaßnahmen, die mit Polizei, Finanzpolizei und den zuständigen Stellen der Stadt am Donnerstag in einem Schönheitssalon am Alsergrund (9. Bezirk) einschritt, war es schon der sechste einschlägige Fall. In dem Nagelstudio seien nicht nur Nägel gefeilt und lackiert, sondern auch Botox und Filler angeboten worden, was nur medizinisch qualifiziertem Personal erlaubt ist.

Kurpfuscherei und Schwarzarbeit

„Beim Eintreffen der Behörden wurde die vermeintliche Ärztin bei einer Behandlung erwischt. Die Substanzen wurden behördlich beschlagnahmt und Anzeigen wurden unter anderem nach dem Ärztegesetz sowie wegen Kurpfuscherei und Schwarzarbeit gelegt“, hieß es am Freitag. „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen“, betonte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Stadt reagiert auf Beauty-Boom