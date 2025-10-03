Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt
Drei Schweizer sollen in Italien auf der Autobahn A4 Turin-Mailand ein illegales Rennen mit Luxusautos veranstaltet haben. Sie rasten mit über 230 km/h. Die Polizei stoppte die Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie wurden bei der Justizbehörde in Novara angezeigt, ihre Führerscheine sind sie vorläufig los. Die drei Fahrzeuge, zwei Lamborghinis und ein Ferrari, seien beschlagnahmt worden.
Laut den italienischen Behörden waren die Schweizer am 9. September geschnappt worden. Acht weitere Luxusautos, die die Gruppe begleitet hatten, wurden demnach ebenfalls gestoppt. Die Fahrer hätten sich „im Straßenverkehr messen“ und dabei offenbar „ihr fahrerisches Können demonstrieren“ wollen, hieß es. Dabei hätten sie sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft in Gefahr gebracht. (APA, sda)