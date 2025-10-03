Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt

Drei Schweizer sollen in Italien auf der Autobahn A4 Turin-Mailand ein illegales Rennen mit Luxusautos veranstaltet haben. Sie rasten mit über 230 km/h. Die Polizei stoppte die Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie wurden bei der Justizbehörde in Novara angezeigt, ihre Führerscheine sind sie vorläufig los. Die drei Fahrzeuge, zwei Lamborghinis und ein Ferrari, seien beschlagnahmt worden.