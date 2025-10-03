Thronwechsel in Luxemburg: So beliebt ist das neue Großherzogspaar
Historischer Moment im Großherzogtum: Mit dem feierlichen „Trounwiessel“ beginnt für Luxemburg eine neue Ära, seit gestern regiert Großherzog Guillaume das Land.
Luxemburg – Nach 25 Jahren an der Spitze des Großherzogtums hat Henri von Luxemburg am Freitag offiziell abgedankt und die Krone an seinen ältesten Sohn Guillaume übergeben. Der feierliche „Trounwiessel“ lockte zahlreiche Menschen in die Hauptstadt und brachte royalen Glanz in das kleine Land im Herzen Europas.
Der 63-jährige Guillaume legte seinen Eid im Parlament ab und trat anschließend mit seiner Frau Stéphanie und der Familie auf den Balkon des großherzoglichen Palais. Auf dem Platz davor jubelten Hunderte Bürgerinnen und Bürger, die den historischen Moment miterleben wollten.
Positives Image des Paares
Die Zeremonie wurde von einem offiziellen Empfang im Rathaus und einem Galadinner im Palais begleitet, zu dem auch zahlreiche europäische Königshäuser und internationale Gäste geladen waren. Heute setzt Guillaume seine Feierlichkeiten mit einer landesweiten Tour fort. Am Sonntag folgt ein feierlicher Gottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame.
Mit dem Generationswechsel bleibt Luxemburgs Monarchie zwar weiterhin eine rein repräsentative Institution, doch die aufwendig inszenierten Feierlichkeiten zeigen, welch starke symbolische Rolle das Großherzogshaus auch im 21. Jahrhundert noch spielt.
Dennoch zieht nun frischer Wind mit Guillaume und Stéphanie ins großherzogliche Palais. Das Paar gilt als modern und volksnah – sie als kultivierte, Kunst liebende Belgierin mit Sinn für Bodenständigkeit, er als ruhiger, reflektierter Familienmensch, der seine neue Rolle mit Ernst und Bescheidenheit annimmt. Sie haben zwei kleine Söhne, Charles und François, die bei öffentlichen Auftritten Herzen erobern. Es herrscht wenig royale Distanz, sondern Wärme und Offenheit – Eigenschaften, mit denen die Familie die Monarchie in Luxemburg in die Zukunft führen wollen.