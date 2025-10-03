Thronwechsel in Luxemburg: So beliebt ist das neue Großherzogspaar

Historischer Moment im Großherzogtum: Mit dem feierlichen „Trounwiessel“ beginnt für Luxemburg eine neue Ära, seit gestern regiert Großherzog Guillaume das Land.

Luxemburg – Nach 25 Jahren an der Spitze des Großherzogtums hat Henri von Luxemburg am Freitag offiziell abgedankt und die Krone an seinen ältesten Sohn Guillaume übergeben. Der feierliche „Trounwiessel“ lockte zahlreiche Menschen in die Hauptstadt und brachte royalen Glanz in das kleine Land im Herzen Europas.

Der 63-jährige Guillaume legte seinen Eid im Parlament ab und trat anschließend mit seiner Frau Stéphanie und der Familie auf den Balkon des großherzoglichen Palais. Auf dem Platz davor jubelten Hunderte Bürgerinnen und Bürger, die den historischen Moment miterleben wollten.

Positives Image des Paares

Die Zeremonie wurde von einem offiziellen Empfang im Rathaus und einem Galadinner im Palais begleitet, zu dem auch zahlreiche europäische Königshäuser und internationale Gäste geladen waren. Heute setzt Guillaume seine Feierlichkeiten mit einer landesweiten Tour fort. Am Sonntag folgt ein feierlicher Gottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame.

Diese Könighäuser feiern mit

Mit dem Generationswechsel bleibt Luxemburgs Monarchie zwar weiterhin eine rein repräsentative Institution, doch die aufwendig inszenierten Feierlichkeiten zeigen, welch starke symbolische Rolle das Großherzogshaus auch im 21. Jahrhundert noch spielt.