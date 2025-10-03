Neun Meter über Hang abgestürzt: 31-Jähriger in Itter schwer verletzt

Ein 31-Jähriger wurde Freitagfrüh bei einem Arbeitsunfall oberhalb der Kraftalm in Itter verletzt. Der Österreicher war gegen 8 Uhr mit Arbeitsschutzmaßnahmen für die bevorstehende Pistenverbreiterung beschäftigt, als er offenbar über lose Steine stolperte. Der Mann stürzte daraufhin rund neun Meter einen Hang hinab, berichtet die Polizei.