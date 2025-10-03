Arbeitsunfall am Berg
Neun Meter über Hang abgestürzt: 31-Jähriger in Itter schwer verletzt
Ein 31-Jähriger wurde Freitagfrüh bei einem Arbeitsunfall oberhalb der Kraftalm in Itter verletzt. Der Österreicher war gegen 8 Uhr mit Arbeitsschutzmaßnahmen für die bevorstehende Pistenverbreiterung beschäftigt, als er offenbar über lose Steine stolperte. Der Mann stürzte daraufhin rund neun Meter einen Hang hinab, berichtet die Polizei.
Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Bergung erfolgte durch den Notarzthubschrauber mit Unterstützung der Bergrettung Hopfgarten. Der Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)