Einfamilienhaus in Fritzens geriet in Brand, Feuerwehr rettete drei Hunde

Mehrere Feuerwehren standen am Freitag bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Fritzens im Einsatz. Keine Personen wurden verletzt, die Einsatzkräfte konnten drei Hunde aus dem Haus befreien.

Fritzens – Kurz nach 12 Uhr gingen am Freitag bei der Leitstelle Tirol mehrere Notrufe ein, da Rauch bei einem Einfamilienhaus in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) von mehreren Personen in der Umgebung wahrgenommen wurde. Das Haus war in Brand geraten und hat auf das Dach übergegriffen.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Personen im Haus. Drei Hunde konnten von der Feuerwehr gerettet und in Sicherheit gebracht werden.