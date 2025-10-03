Sohn von Zidane im WM-Quali-Einsatz – aber nicht für Frankreich

Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußballikone Zinedine Zidane, spielt ab sofort für das algerische Nationalteam. Der 27-jährige Granada-Tormann wurde von Teamchef Vladimir Petkovic für die WM-Qualifikationspartien am 9. Oktober gegen Somalia und am 14. Oktober gegen Uganda einberufen, kurz nachdem es von der FIFA Grünes Licht für den Nationenwechsel gegeben hatte.

Zidane junior war bis zur U20 für Frankreich im Einsatz, aufgrund der Herkunft seiner Großeltern väterlicherseits ist er auch für Algerien spielberechtigt.