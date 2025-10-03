🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Im Herbst und Winter am Berg unterwegs: Worauf wir achten sollten

Jetzt kann es oft passieren, dass man in höheren Lagen auf Schneefelder trifft. Dafür sollte man entsprechend ausgerüstet sein.
© BARBARA GINDL
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Nässe, Kälte und der erste Schnee können Wandern und Bergsteigen im Herbst gefährlich werden lassen. Daher sollte man unbedingt einige Punkte berücksichtigen, bevor man seine Wandertour plant. Der Herbst ist auch die beste Zeit, um die Skitouren-Ausrüstung auf Vordermann zu bringen und seine Kenntnisse über das Gehen im freien Skiraum auf Vordermann zu bringen. Die besten Tipps, damit einer verletzungsfreien Saison nichts im Weg steht.

Norbert Zobl ist Landesalpinreferent des Tiroler Alpenverein und gehört der Sektion Imst-Oberland an. Er ist außerdem stellvertretender Landesverband-Vorsitzender. Zobl war in der Sektion Imst-Oberland mehrere Perioden Sportkletterreferent und vier Perioden Alpinreferent.
© Zobl

