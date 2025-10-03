Im Herbst und Winter am Berg unterwegs: Worauf wir achten sollten

Nässe, Kälte und der erste Schnee können Wandern und Bergsteigen im Herbst gefährlich werden lassen. Daher sollte man unbedingt einige Punkte berücksichtigen, bevor man seine Wandertour plant. Der Herbst ist auch die beste Zeit, um die Skitouren-Ausrüstung auf Vordermann zu bringen und seine Kenntnisse über das Gehen im freien Skiraum auf Vordermann zu bringen. Die besten Tipps, damit einer verletzungsfreien Saison nichts im Weg steht.