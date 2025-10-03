Heftige Kollision
Autos stießen in Silz zusammen: 32-jährige Mutter verletzt, Baby im Krankenhaus
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Freitagmittag auf der L236 Mötzer Landesstraße in Silz. Gegen 12 Uhr kollidierten dort zwei Autos beinahe frontal.
Ein 30-Jähriger war mit seiner 32-jährigen Ehefrau und der zehn Monate alten Tochter in Richtung Norden unterwegs, als ein 17-jähriger Lenker mit dem Auto seiner Eltern beim Abbiegen zur Autobahnauffahrt in die Gegenfahrbahn geriet. Ein Gleichaltriger saß am Beifahrersitz. Es kam zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge.
Die 32-jährige Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Auch ihr Mann sowie das Baby wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die beiden 17-Jährigen blieben unverletzt. (TT.com)