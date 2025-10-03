Autos stießen in Silz zusammen: 32-jährige Mutter verletzt, Baby im Krankenhaus

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Freitagmittag auf der L236 Mötzer Landesstraße in Silz. Gegen 12 Uhr kollidierten dort zwei Autos beinahe frontal.

Ein 30-Jähriger war mit seiner 32-jährigen Ehefrau und der zehn Monate alten Tochter in Richtung Norden unterwegs, als ein 17-jähriger Lenker mit dem Auto seiner Eltern beim Abbiegen zur Autobahnauffahrt in die Gegenfahrbahn geriet. Ein Gleichaltriger saß am Beifahrersitz. Es kam zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge.