Ins Krankenhaus gebracht

64-jährige E-Bike-Fahrerin in Wörgl bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Wörgl im Bereich eines Kreisverkehrs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike.

Gegen 15 Uhr kollidierte ein 72-jähriger Autofahrer mit einer 64-jährigen Radfahrerin, die daraufhin zu Sturz kam. Die Frau erlitt eine Fraktur im Handbereich sowie Verletzungen an der Wirbelsäule unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)

