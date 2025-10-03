64-jährige E-Bike-Fahrerin in Wörgl bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Wörgl im Bereich eines Kreisverkehrs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike.

Gegen 15 Uhr kollidierte ein 72-jähriger Autofahrer mit einer 64-jährigen Radfahrerin, die daraufhin zu Sturz kam. Die Frau erlitt eine Fraktur im Handbereich sowie Verletzungen an der Wirbelsäule unbestimmten Grades.