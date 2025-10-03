„Die Stimmung war großartig“: Das war die Shopping Night in Innsbruck

Schon am Nachmittag war bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein der Andrang bei der Shopping Night in Innsbruck groß. Bis 22 Uhr luden Geschäfte der Innen- und Altstadt, aber auch die Einkaufszentren Sillpark, Rathausgalerien und Dez zu stimmungsvollem Einkaufen und Flanieren ein. Begeistert zeigte sich auch Michael Perger vom Innsbrucker Zentrumsverein: „Die viele Arbeit hat sich gelohnt. Die Stimmung war großartig. Ich bin total happy.“

Eindrücke von der Shopping Night in Innsbruck

Das Motto der Shopping Night lautete heuer Style. Sound. Step. Und das bedeutete, dass vielerorts spannendes Rahmenprogramm geboten wurde. Dieses umfasste musikalische und tänzerische Highlights: von Breakdance und Hip-Hop über Bühnentanz bis hin zu lateinamerikanischen Tanzeinlagen. „Die Musikeinlagen fanden auch in den Nebengassen statt, daher wurde auch abseits der Hauptstraßen flaniert und geshoppt“, sagt Perger.