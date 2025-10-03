Lenker konnte sich retten
Traktor ging bei Mäharbeiten in Obergurgl in Flammen aufgegangen
Der Traktor brannte komplett aus.
© ZOOM.TIROL
Auf einer Wiese in Obergurgl geriet am Freitag gegen 15 Uhr ein Traktor während der Mäharbeiten in Vollbrand.
Ein 30-jähriger Einheimischer, der das Fahrzeug lenkte, bemerkte plötzlich Rauch im hinteren Bereich der Maschine und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte.
Die Freiwillige Feuerwehr Obergurgl rückte aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)