Traktor ging bei Mäharbeiten in Obergurgl in Flammen aufgegangen

Auf einer Wiese in Obergurgl geriet am Freitag gegen 15 Uhr ein Traktor während der Mäharbeiten in Vollbrand.

Ein 30-jähriger Einheimischer, der das Fahrzeug lenkte, bemerkte plötzlich Rauch im hinteren Bereich der Maschine und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte.