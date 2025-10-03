Unfall bei Einparkversuch
Gaspedal statt Bremse: 82-Jähriger fuhr in Kufstein Mann am Gehsteig um
Ein 82-Jähriger verursachte einen Unfall, weil er Gas- und Bremspedal verwechselt hatte.
Ein Missgeschick beim Einparken endete am Freitagnachmittag in Kufstein mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden.
Am Freitag gegen 14 Uhr wollte ein 82-Jähriger in Kufstein sein Auto einparken, verwechselte jedoch das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei erfasste er einen 67-Jährigen, der sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehsteig befand, sowie zwei Parkbänke. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen eine Werbetafel.
Der 67-Jährige wurde zu Boden geschleudert und blieb vor dem Pkw liegen. Ein Passant leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)