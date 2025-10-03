Gaspedal statt Bremse: 82-Jähriger fuhr in Kufstein Mann am Gehsteig um

Ein Missgeschick beim Einparken endete am Freitagnachmittag in Kufstein mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden.

Am Freitag gegen 14 Uhr wollte ein 82-Jähriger in Kufstein sein Auto einparken, verwechselte jedoch das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei erfasste er einen 67-Jährigen, der sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehsteig befand, sowie zwei Parkbänke. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen eine Werbetafel.