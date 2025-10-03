Mehr als 50.000 Euro Schaden: 21 Räder aus Kellern in Wattens gestohlen

In Wattens kam es in der Nacht auf Freitag zu zwei Einbruchsdiebstählen. Unbekannte Täter stahlen insgesamt 21 hochwertige Fahrräder aus Kellerabteilen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu Kellerabteilen in der Hans-Gollner-Straße sowie in der Ritter-Waldauf-Straße in Wattens. Aus den Abteilen wurden insgesamt 21 hochwertige Fahrräder entwendet.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf

Personen, die in der fraglichen Nacht größere Fahrzeuge in der Gegend gesehen haben, die zum Abtransport der Beute geeignet gewesen wären, oder entsprechende Aufnahmen auf Videoüberwachungsanlagen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Wattens unter Tel. 059133-7128 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.