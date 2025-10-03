Hunderte zogen bei Pro-Palästina-Demo durch die Innsbrucker Innenstadt

Mehrere Hundert Personen demonstrierten am Freitagabend in der Innsbrucker Innenstadt. Die Plattform Palästina Solidarität Österreich hatte zu einer Kundgebung geladen.

Treffpunkt war um 18 Uhr beim Tiroler Landestheater. Es gab zahlreiche Reden, im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt fort. Demonstriert wurde europa­weit für Solidarität mit Palästin­a.