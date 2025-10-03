Kundgebung vor Landestheater

Hunderte zogen bei Pro-Palästina-Demo durch die Innsbrucker Innenstadt

Die Plattform Palästina Solidarität Österreich hatte zu einer Kundgebung geladen.
© A.Springer

Mehrere Hundert Personen demonstrierten am Freitagabend in der Innsbrucker Innenstadt. Die Plattform Palästina Solidarität Österreich hatte zu einer Kundgebung geladen.

Treffpunkt war um 18 Uhr beim Tiroler Landestheater. Es gab zahlreiche Reden, im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt fort. Demonstriert wurde europa­weit für Solidarität mit Palästin­a.

(TT)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561