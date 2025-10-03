Flughafen München nach Drohnenalarm erneut gesperrt

Der Flughafen München ist am Freitagabend erneut wegen Drohnenalarms gesperrt worden. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, sagte ein Flughafensprecher. Um 21.36 Uhr seien beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden. Der Flugbetrieb werde frühestens am Samstag in der Früh wieder aufgenommen, rund 6.500 Passagiere müssen die Nacht am Flughafen verbringen.

Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Davon seien 6.500 Passagiere betroffen. Sie sollen nun vor Ort versorgt werden. "Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht", heißt es auf der Internetseite. Reisende sollen sich an ihre Airline wenden, um zu erfahren, ob der Flug womöglich am Samstag nachgeholt wird.

Die Bundespolizei teilte mit, sie einem Hinweis über eine mögliche Drohnensichtung über dem Münchner Flughafen nach. "Wie in solchen Fällen üblich und vorgeschrieben, hat die Flugsicherung den Flugbetrieb gegen 21:30 Uhr vorsorglich eingeschränkt und mittlerweile bis auf Weiteres eingestellt", teilte ein Sprecher mit. Die Sicherheit habe oberste Priorität.