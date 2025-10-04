Ukraine: Personenzug bei russischem Angriff getroffen

Bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof in der nordukrainischen Region Sumy ist nach Angaben der örtlichen Behörden vom Samstag ein Personenzug getroffen worden. Dabei habe es Verletzte unter den Fahrgästen gegeben, teilte Regionalgouverneur Oleh Hryhorow mit. Der russische Angriff habe einem Bahnhof gegolten, wobei ein Zug getroffen worden sei, der nach Kiew hätte fahren sollen.

Der Gouverneur veröffentlichte ein Bild eines brennenden Waggons und erklärte, Rettungskräfte seien im Einsatz. Russland hat seine Luftangriffe auf die Eisenbahn-Infrastruktur der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Im ukrainischen Gebiet Tschernihiw wurden nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen durch einen russischen Drohnen- und Raketenangriff beschädigt. Von der Notabschaltung des Stroms seien rund 50.000 Menschen betroffen, teilte der regionale Energieversorger Tschernihiwoblenergo am Samstag bei Telegram mit.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe startete Russland in der Nacht auf Samstag 109 Drohnen und drei ballistische Raketen des Typs Iskander. Demnach konnten 73 Drohnen abgefangen werden. An 21 verschiedenen Orten der Ukraine habe es aber Einschläge gegeben, räumte das Militär zugleich ein.

Im Nordwesten Russlands unweit der Millionenstadt St. Petersburg geriet eine der größten Raffinerien des Landes nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand. Es gebe ein Feuer in der Industriezone der Stadt Kirischi, bestätigte der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko. Der Brand sei liquidiert, schrieb er später auf Telegram. Die Flugabwehr habe sieben Drohnen abgeschossen. Der ukrainische Generalstab bestätigte mittlerweile den Angriff auf die Raffinerie. Schon zuvor hatten in den sozialen Netzwerken Videos von den Einschlägen in der Nacht kursiert.

Es ist bereits der zweite Angriff auf die Raffinerie innerhalb weniger Wochen. In Kirischi, 800 Kilometer nördlich der Ukraine, befindet sich die Raffinerie Kirischinefteorgsintes (Kinef) des kremlnahen Ölkonzerns Surgutneftegas. Sie ist mit einer Verarbeitungskapazität von rund 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der größten Ölanlagen in Russland.