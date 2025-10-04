Mehr als 8.000 Sirenen bei Zivilschutz-Alarm funktionierten

Beim heutigen Zivilschutz-Probealarm haben 8.327 Sirenen einwandfrei funktioniert. Das gab das Innenministerium am Samstagnachmittag bekannt. Das entspricht einer Quote von 99,56 Prozent. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr waren in ganz Österreich nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt worden. Der Probealarm dient nicht nur der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems.

Auch soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden. Allgemein lagen die Ausfälle in den Bundesländern bei 0,44 Prozent (37 Sirenen; 2024 bei 0,57 Prozent und 48 Sirenen). Die Signale können derzeit von 8.364 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Begleitend zur Sirenenprobe wurde auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet. Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt. Detailanalysen zu Zahlen der erreichten Mobilfunkstationen werden im Laufe der kommenden Woche durchgeführt.