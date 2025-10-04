Einsatzleiter berichten
Großbrände, Rauchwolken und Muren: Handy-Alarm wurde am häufigsten in Tirol ausgelöst
Vor einem Jahr wurde der AT-Alert erstmals getestet. Seither ließ der Alarm acht Mal in Österreich, allein in Tirol vier Mal, zahlreiche Handys aufheulen. Beispielsweise auch wegen des Brandes in der Recyclinganlage in Nußdorf-Debant.
© APA/FF Wörgl
Seit einem Jahr ist es für Behörden möglich, mit dem AT-Alert Warnmeldungen auf Handys in betroffene Gebiete zu schicken. Doch das System stellte die Einsatzkräfte in Tirol vor Ort vor Herausforderungen.