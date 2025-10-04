Familienvater rastete aus

Aufseher verletzt: Entenfütterung kam Oberländer Hitzkopf richtig teuer

Eine Familie kam im Zuge unerlaubter Entenfütterung mit einem Aufsichtsorgan in Konflikt.
© Reinhard Fellner
Reinhard Fellner

Familienvater rastete ausvon Reinhard Fellner

Spürbare Geldstrafe für 29-jährigen Imster, der Fischereiaufseher attackiert und verletzt hatte.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561