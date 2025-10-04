In Spitäler und Heime

Personalmangel: Unternehmen lockte bereits 110 Pfleger aus Kolumbien nach Tirol

In Österreich werden tausende PflegerInnen benötigt.
© APA/Techt
Serdar Sahin

Das Unternehmen Talent & Care vermittelt Fachkräfte aus Drittstaaten an heimische Spitäler und Heime.