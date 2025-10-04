Herbstmesse steht in den Startlöchern, Bundesheer ist neu mit dabei
Die Innsbrucker Herbstmesse steht wieder bevor. Vom 8. bis 12. Oktober 2025 findet sie in ihrer 91. Auflage in der Messe Innsbruck statt. Geplant sind Klassiker und einige Neuheiten.
Innsbruck – Am kommenden Mittwoch startet wieder die Innsbrucker Herbstmesse. Fünf Tage lang wird sie in ihrer 91. Auflage in der Messe Innsbruck über die Bühne gehen. Das Programm umfasst Themenwelten, interaktiven Angebote und erwartet werden insgesamt rund 300 Aussteller.
Die Angebote reichen vom Wohnen über Mode, Haushalt, Kulinarik und Wellness bis zu sportlichen Mitmach-Angeboten und Live-Musik. Erstmals ist auch das Österreichische Bundesheer Teil der Sonderschau „Sicherheit erleben“ – gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz. Zu sehen gibt es für kleine und große Besucher dabei Einsatzfahrzeuge, ein Defibrilator-Training und Brandlöschübungen.
Gebirgsbrigade vor Ort
Das Bundesheer wird hier vertreten durch die 6. Gebirgsbrigade. Die Soldatinnen und Soldaten stehen den Besuchern für Fragen zur Verfügung und bieten Einblicke in die Welt der modernen Landesverteidigung mit neuesten Technologien via Virtual Reality sowie Beratungsangeboten rund um Grundwehrdienst und Berufslaufbahn.
Auch das Land Tirol ist vertreten und bietet Serviceleistungen wie ein mobiles Pass- und Führerscheinamt sowie Beratungen rund um die digitale Verwaltung und ID Austria.
Plattform für Betriebe
Die Messepräsidentin der WK Tirol, Sebiye Cara, hob am Freitag die wirtschaftliche Bedeutung der Messe hervor: „Ich bin überzeugt, dass die Rolle der Innsbrucker Herbstmesse in Zukunft nicht kleiner, sondern größer werden wird.“ Gerade kleine und mittlere Betriebe könnten auf dieser analogen Plattform ihre Stärken ausspielen.
Für Messebesucher ist die An- und Abreise zur und von der Messe Innsbruck mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Linien der IVB sowie des VVT im Ticket inkludiert. Die Eintrittskarte gilt als Fahrschein. Das Standard-Ticket kostet online 9 Euro, ermäßigt sind es 6 Euro. Ab 15 Uhr kostet das Standard-Ticket 5 Euro. Ein Familienticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahre gibt es um 16 Euro. Kinder bis 12 Jahre gehen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos hinein. (TT)