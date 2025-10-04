Herbstmesse steht in den Startlöchern, Bundesheer ist neu mit dabei

Die Innsbrucker Herbstmesse steht wieder bevor. Vom 8. bis 12. Oktober 2025 findet sie in ihrer 91. Auflage in der Messe Innsbruck statt. Geplant sind Klassiker und einige Neuheiten.

Innsbruck – Am kommenden Mittwoch startet wieder die Innsbrucker Herbstmesse. Fünf Tage lang wird sie in ihrer 91. Auflage in der Messe Innsbruck über die Bühne gehen. Das Programm umfasst Themenwelten, interaktiven Angebote und erwartet werden insgesamt rund 300 Aussteller.

Die Angebote reichen vom Wohnen über Mode, Haushalt, Kulinarik und Wellness bis zu sportlichen Mitmach-Angeboten und Live-Musik. Erstmals ist auch das Österreichische Bundesheer Teil der Sonderschau „Sicherheit erleben“ – gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz. Zu sehen gibt es für kleine und große Besucher dabei Einsatzfahrzeuge, ein Defibrilator-Training und Brandlöschübungen.

Gebirgsbrigade vor Ort

Das Bundesheer wird hier vertreten durch die 6. Gebirgsbrigade. Die Soldatinnen und Soldaten stehen den Besuchern für Fragen zur Verfügung und bieten Einblicke in die Welt der modernen Landesverteidigung mit neuesten Technologien via Virtual Reality sowie Beratungsangeboten rund um Grundwehrdienst und Berufslaufbahn.

Auch das Land Tirol ist vertreten und bietet Serviceleistungen wie ein mobiles Pass- und Führerscheinamt sowie Beratungen rund um die digitale Verwaltung und ID Austria.

Plattform für Betriebe

Die Messepräsidentin der WK Tirol, Sebiye Cara, hob am Freitag die wirtschaftliche Bedeutung der Messe hervor: „Ich bin überzeugt, dass die Rolle der Innsbrucker Herbstmesse in Zukunft nicht kleiner, sondern größer werden wird.“ Gerade kleine und mittlere Betriebe könnten auf dieser analogen Plattform ihre Stärken ausspielen.