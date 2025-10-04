Vor Fußball-Schlager

Imst-Trainer sieht Wacker als FC Bayern der Westliga: „Wir leben in Amateur-Realität“

Auch in der Westliga kommt der FC Wacker um die bisherige Saisonüberraschung Luis Gstrein (r., fünf Tore) aus dem Jubeln nicht heraus. Am Samstag wartet das schwierige Gastspiel in der Imster Velly Arena.
© Alexander Pauli
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Der FC Wacker erfüllte bis dato die Erwartungen und würde am Samstag (16 Uhr) mit einem Sieg im Derbykracher der Regionalliga West in Imst einen Tiroler Aufstiegsrivalen abschütteln. Aus Sicht von Imst-Coach Jens Scheuer könne man die Bedingungen der beiden Vereine nicht vergleichen.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305