Imst-Trainer sieht Wacker als FC Bayern der Westliga: „Wir leben in Amateur-Realität“

Der FC Wacker erfüllte bis dato die Erwartungen und würde am Samstag (16 Uhr) mit einem Sieg im Derbykracher der Regionalliga West in Imst einen Tiroler Aufstiegsrivalen abschütteln. Aus Sicht von Imst-Coach Jens Scheuer könne man die Bedingungen der beiden Vereine nicht vergleichen.