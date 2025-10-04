Vor Fußball-Schlager
Imst-Trainer sieht Wacker als FC Bayern der Westliga: „Wir leben in Amateur-Realität“
Auch in der Westliga kommt der FC Wacker um die bisherige Saisonüberraschung Luis Gstrein (r., fünf Tore) aus dem Jubeln nicht heraus. Am Samstag wartet das schwierige Gastspiel in der Imster Velly Arena.
© Alexander Pauli
Der FC Wacker erfüllte bis dato die Erwartungen und würde am Samstag (16 Uhr) mit einem Sieg im Derbykracher der Regionalliga West in Imst einen Tiroler Aufstiegsrivalen abschütteln. Aus Sicht von Imst-Coach Jens Scheuer könne man die Bedingungen der beiden Vereine nicht vergleichen.