Einsatz bei Olympischen Spielen
Neuer Zweierbob soll Österreichs Medaillenjagd beflügeln: „Ist fast kleine Sensation“
Gespannt auf die ersten Fahrten im neuen Zweierbob: die Bobpiloten Katrin Beierl, Tirols Markus Treichl (links), Nationaltrainer Wolfgang Stampfer (r. hinten) und ÖBSV-Präsident Gerhard Rainer.
© ÖBSV/Nils Lang
Technologieprojekt ließ neuen Zweierbob entstehen und erhöht bei Österreichischen Bob- und Skeletonverband die Olympia-Vorfreude. Das Ziel: zehn Hundertstel schneller. Die Premiere steigt kommen Woche in Lillehammer.