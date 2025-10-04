Torwart schwer verletzt
Torwart im Schwitzkasten brachte Tiroler Kicker ans Landesgericht
Sportlicher Einsatz kann zu harten Bandagen führen, ist im Sport nicht mit reiner Gewaltausübung abseits des Wettkampfs gleichzusetzen. Symbolbild
© IMAGO/Eibner-Pressefoto /Tobias Baur
Ein Pfingstturnier im Oberland wurde von einem nun wegen schwerer Körperverletzung angeklagten 30-Jährigen wohl etwas zu ernst genommen. Er soll den gegnerischen Torwart nach einem Schupfer in den Schwitzkasten genommen haben.