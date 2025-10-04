Langjähriger Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf dienstfrei gestellt

Im Skandal um Missbrauch und strukturelle Gewalt bei SOS-Kinderdorf ist der langjährige Geschäftsführer Christian Moser dienstfrei gestellt worden. Wie die Organisation am Samstag per Aussendung bekanntgab, habe der Aufsichtsrat in Absprache mit Moser beschlossen, ihn von allen Geschäftsführertätigkeiten zu entbinden, bis die Ergebnisse der neu gegründeten Untersuchungskommission vorlägen. Moser saß rund 17 Jahre in der Geschäftsführung.