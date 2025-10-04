„Sinnes Waldrast“ in Obtarrenz: Resi und Erich waren die Mutigen

Es war schiere Knochenarbeit, welche die Familie Fringer aus Tarrenz leistete. Zunächst in den 1970er-Jahren bis sie ihre Jausenstation errichtet hatten. Und als sie 2021 die Wiedereröffnung der „Sinnes Waldrast“ in Obtarrenz stemmten. Gäste suchen die Ruhe am Berg und haben das Versteck längst für sich entdeckt.