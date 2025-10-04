Neue Gebühren

Snapchat will Nutzer für Speicherung alter Fotos und Videos zur Kasse bitten

Snapchat wird künftig Gebühren für Nutzer einführen, die ihre archivierten Inhalte dauerhaft speichern möchten.

