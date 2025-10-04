Nach Unfall mit Fahrerflucht in Thaur: 20-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Mitte September fuhr ein SUV-Lenker nachts zwei Menschen an und flüchtete. Eines der Opfer ist am Freitag in der Klinik Innsbruck an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei bittet weiter um Hinweise zum Unfallhergang.

Thaur – Jener 20-Jährige, der in der Nacht auf den 20. September in der Solegasse in Thaur zusammen mit seiner 24-jährigen Begleiterin angefahren wurde, ist am Freitag in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.

Wie berichtet, waren die beiden mit einem Bekannten gegen 3.20 Uhr aus einem Taxi gestiegen. Der Bekannte hörte wenig später einen Zusammenprall und fand die Verletzten auf der Fahrbahn, während ein schwarzer SUV mit hohem Tempo davonfuhr. Die Polizei konnte sowohl Fahrzeug als auch Lenker am nächsten Morgen ausforschen: