Preining gewann vorletztes DTM-Rennen, Tiroler Auer trotz Platz zwölf Gesamtführender

Hockenheim – Thomas Preining hat am Samstag das vorletzte Saisonrennen der DTM gewonnen. Der 27-jährige Oberösterreicher übernahm in seinem Porsche nach 16 Rennminuten in Hockenheim die Führung und gab diese im zu Beginn von starkem Regen geprägten Rennen nicht mehr ab. Lucas Auer blieb als Zwölfter exakt drei Punkte vor dem nunmehrigen Zweiten Preining. Vier Piloten haben wohl realistische Titelchancen im Saisonkehraus am Sonntag.

Für Preining war es der zweite Saisonsieg bzw. der achte in der DTM. Er gewann klar 16,899 Sekunden vor dem Schweizer Ricardo Feller (Audi) und seinem Porsche-Teamkollegen Morris Schuring, der sein erstes Saisonpodium schaffte. „Ich kann mich nicht beklagen. Ein Supertag, das Maximum rausgeholt. Der Job ist natürlich nicht erledigt, wir wollen den Titel holen“, sagte Preining auf ServusTV.