Großeinsatz bei Hall-West: Auto stürzte von Brücke in den Inn

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag gegen 15 Uhr auf der A12 bei der Autobahnabfahrt Hall-West. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, durchschlug das dortige Brückengeländer und stürzte in den Inn. Der Fluss riss das Auto etwa 100 Meter weit mit, anschließend blieb es etwa fünf Meter vom Ufer entfernt hängen.

Der Rettungsdienst, die Polizei, Feuerwehren sowie ein Großaufgebot der Wasserrettung eilten zum Unfallort, auch ein Notarzthubschrauber kam zum Einsatz. Ein Polizeisprecher bestätigte der TT kurz nach 16 Uhr, dass das Fahrzeug von den Wasserrettern geborgen werden konnte. Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug geholt, weitere Insassen befanden sich demnach nicht im Auto.