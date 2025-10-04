- Überblick
tt.com Regionalliga Tirol
Jetzt im Livestream: IAC will gegen die WSG Juniors die Tabellenführung verteidigen
Im Schlagerspiel der 8. Runde der tt.com Regionalliga Tirol trifft Spitzenreiter IAC auf den Dritten WSG Tirol Juniors. Mit uns seid ihr live dabei!
Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:
Günter Almberger
+4350403 3324
Michael Pipal
+4350403 3322
Daniel Lenninger
+4350403 2411
Alexander Gruber
+4350403 3671
Tobias Waidhofer
+4350403 2305
