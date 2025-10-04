Hamas will alle Geiseln im Gazastreifen freilassen, Trump fordert Waffenruhe

Die Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Trump scheint zum Greifen nahe. Gestern gingen die Kämpfe in Gaza freilich weiter.

Washington –Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf den Friedensplan von Donald Trump hat der US-Präsident Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens aufgerufen. Kurz zuvor hatte die Hamas Teile seines Plans – darunter grundsätzlich eine Freilassung aller Geiseln – akzeptiert, zugleich aber weitere Verhandlungen gefordert. Die Hamas habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie bereit sei, „sofort mit der Umsetzung des Austauschs“ der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu beginnen, „sobald eine Vereinbarung zur Vorbereitung der Bedingungen vor Ort getroffen“ worden sei, erklärte ein Hamas-Funktionär.

„Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“, schrieb Trump am frühen Freitagabend (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social. Derzeit sei das viel zu gefährlich. Man befinde sich bereits in Gesprächen über die auszuarbeitenden Details. „Hier geht es nicht nur um den Gazastreifen, sondern um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten“, schrieb Trump weiter. Der US-Präsident betonte zudem: „Aufgrund der soeben von der Hamas veröffentlichten Erklärung glaube ich, dass sie zu einem dauerhaften FRIEDEN bereit sind.“ Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump der Hamas eine „letzte“ Frist bis Sonntag für eine Zustimmung zu seinem Friedensabkommen gesetzt und ihr gedroht.

Israel will mitziehen

„Nach der Reaktion der Hamas bereitet sich Israel auf die sofortige Umsetzung der ersten Phase des Trump-Plans zur Freilassung aller Geiseln vor“, erklärte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Samstag. „Wir werden weiterhin eng mit dem Präsidenten und seinem Team zusammenarbeiten, um den Krieg im Einklang mit den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump übereinstimmen“, hieß es weiter. Erläutert wurde in der Mitteilung allerdings nicht, was die Umsetzung der ersten Phase von Trumps Plan konkret bedeutet.

Israel will Medienberichten zufolge eine Delegation zu Gesprächen über den US-Friedensplan nach Ägypten schicken. Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll an den Verhandlungen teilnehmen.

Laut israelischen Medienberichten hat die politische Führung die Armee angewiesen, ihre Offensive zur Eroberung der Stadt Gaza einzustellen. Andererseits berichtete die palästinensische Seite, dass bei weiteren Angriffen auch auf Gaza-Stadt wieder Menschen getötet wurden. Israels Armee warnte zugleich die Einwohner davor, in die Stadt Gaza zurückzukehren. Die Gegend sei weiterhin „ein gefährliches Kampfgebiet“.