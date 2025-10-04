Innsbrucker Autotage

„So etwas hat es in Tirol noch nicht gegeben“: Tiroler testeten 120 neue Autos am Zenzenhof

Eine fahraktive Veranstaltung: die „Innsbrucker Autotage Experience“.
© Markus Höscheler
Markus Höscheler

Von Markus Höscheler

Mit einer ganz neuen Veranstaltung warteten die Innsbrucker Autotage an diesem Samstag auf: Die Organisatoren – immerhin zwölf Autohäuser aus dem Großraum Innsbruck – hatten zu ganz besonderen Probefahrten am ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum im Innsbrucker Süden geladen. Das Interesse war außerordentlich groß.

