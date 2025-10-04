Auffahrunfall vor Schutzweg: 27-Jährige in Matrei am Brenner verletzt

Eine 27-jährige Frau wurde bei einem Auffahrunfall am Samstag in Matrei am Brenner verletzt, berichtet die Polizei. Die Rettung brachte sie ins Landeskrankenhaus Hall.

Zum Unfall kam es gegen 15.40 Uhr auf der Brennerstraße. Ein 28-jähriger Lenker bremste vor einem Schutzweg ab, um jemanden über die Straße zu lassen. In dem Auto befanden sich noch die 27-Jährige und eine 62-jährige Frau. Ein 78-jähriger Brite, der mit seinem Auto dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und so kam zu einer Kollision.