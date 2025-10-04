Weg mit der Roten Laterne: Innsbrucker Haie triumphierten im Penaltyschießen

Nach dem hart umkämpften Heimsieg gegen die Graz 99ers sind die Innsbrucker Haie nicht mehr an Tabellenende der ICE-Eishockeyliga.

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie haben in der ICE-Eishockeyliga ihren zweiten Saisonsieg gefeiert und damit den letzten Platz abgegeben. Die Tiroler setzten sich am Samstag zu Hause gegen die Graz99ers dank eines späten Ausgleichstreffers und im Penaltyschießen mit 3:2 durch.

Die Grazer führten in Innsbruck zweimal, mit einem Treffer sechs Sekunden vor Schluss rettete Cole Moberg die Haie aber in die Verlängerung. In der wurde ein Tor von Sebastian Benker nach Video-Studium aberkannt, in der Entscheidung verwertete der Schwede ebenso wie Steven Owre seinen Versuch. Mit nun fünf Punkten aus sieben Spielen überholte Innsbruck die Pioneers Vorarlberg und die Black Wings Linz (je drei).